В СПЧ назвали не действительными две трети данных "Голоса" о нарушениях на выборах

12:50

Примерно две трети отметок, нанесенных "Карту нарушений" движением "Голос", не действительны и способны ввести избирателей в заблуждение, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы (МРГ) Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по выборам Игорь Борисов."Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех, которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме", - заявил Борисов.В частности, по его словам, некоторые нарушения быстро устраняются, однако отметка остается на карте и в итоге входит в статистику.