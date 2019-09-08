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В СПЧ назвали не действительными две трети данных "Голоса" о нарушениях на выборах

12:50 08.09.2019

Примерно две трети отметок, нанесенных "Карту нарушений" движением "Голос", не действительны и способны ввести избирателей в заблуждение, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы (МРГ) Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по выборам Игорь Борисов.
"Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех, которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме", - заявил Борисов.
В частности, по его словам, некоторые нарушения быстро устраняются, однако отметка остается на карте и в итоге входит в статистику.

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