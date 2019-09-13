Украина готовит списки для нового этапа обмена задержанными с Россией

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе", - сказал он.



