0
0
119
НОВОСТИ

Песни групп Queen, Pink Floyd, ABBA и других Минкульт рекомендует для изучения школьникам

21:31 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музыкальная композиция "Богемская рапсодия" британской рок-группы Queen вошла в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте Министерства культуры РФ.

"В рекомендуемый перечень произведений для 9-11 классов по направлению "Зарубежная музыка" вошла композиция группы Queen "Bohemian rhapsody", - говорится в материале. Также в список рекомендуемой для изучения старшеклассников музыки попали Nirvana с песней "Smells like teen spirit", Pink Floyd с композицией "Money", The Beatles с "All you need is love" и ABBA с "Dancing queen".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:13 13.09.2019
МИД Болгарии уверен, что Россия ограничивает судоходство в Керченском проливе
0
208
19:20 13.09.2019
Президент Финляндии считает, что санкции против России должны сохраняться
0
233
19:00 13.09.2019
Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном
0
275
18:30 13.09.2019
С берега Белого моря начали убирать "потенциально опасные объекты"...
0
312
18:10 13.09.2019
США помогли Украине наладить вещание СМИ на восток страны
0
329
17:00 13.09.2019
Местом встречи лидеров "нормандской четверки" может быть Париж
0
354
16:40 13.09.2019
В Анкаре Путин проведет отдельные личные встречи с лидерами Ирана и Турции
0
301
16:15 13.09.2019
На выставке HouseHold Expo 2019 продемонстрирован потенциал посуды из алюминия
0
317
15:50 13.09.2019
В ряде регионов Испании дожди привели к транспортному коллапсу
0
358
15:45 13.09.2019
В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов
0
323

Возврат к списку