Песни групп Queen, Pink Floyd, ABBA и других Минкульт рекомендует для изучения школьникам
21:31 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Музыкальная композиция "Богемская рапсодия" британской рок-группы Queen вошла в специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте Министерства культуры РФ.
"В рекомендуемый перечень произведений для 9-11 классов по направлению "Зарубежная музыка" вошла композиция группы Queen "Bohemian rhapsody", - говорится в материале. Также в список рекомендуемой для изучения старшеклассников музыки попали Nirvana с песней "Smells like teen spirit", Pink Floyd с композицией "Money", The Beatles с "All you need is love" и ABBA с "Dancing queen".
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