В Албании зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
18:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на территории Албании. Об этом в субботу сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 6 км к северу от города Дуррес (население около 122 тыс. человек), расположенном приблизительно в 33 км от столицы страны Тираны. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.
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