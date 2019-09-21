В Албании зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на территории Албании. Об этом в субботу сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 6 км к северу от города Дуррес (население около 122 тыс. человек), расположенном приблизительно в 33 км от столицы страны Тираны. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.



