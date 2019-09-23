Почти 60 тысяч человек посетили фестиваль "100 лет спасаем жизни" в Москве
19:11 23.09.2019
На празднике, посвященном юбилею московской службе скорой помощи «100 лет спасаем жизни», который состоялся в столичном парке «Сокольники» 21 сентября, побывали почти 60 тысяч человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, на фестивале врачи скорой помощи познакомили жителей мегаполиса со своей работой.
«Скорая помощь - служба, которая охватывает весь город, поэтому нужно, чтобы жители знали, как она работает. Так, в медицинских мастер-классах приняли участие более 4,5 тыс. взрослых и детей, а шатры с творческими активностями посетили более 2000 участников», - отметил главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова Николай Плавунов.
Сегодня станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова является крупнейшей в Европе медицинской организацией, оказывающей скорую помощь. Каждый день в едином городском диспетчерском центре станции дежурят около 200 диспетчеров, 65 из их принимают звонки горожан по телефону 103. Средний показатель скорости ответа диспетчера по телефону сейчас составляет три-четыре секунды.
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