Максимальная температура воздуха в Москве сегодня 8-10 градусов

08:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 25 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8-10 градусов, по области - 7-12 градусов. Ветер слабый», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.