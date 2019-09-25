На долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление - Колокольцев

15:32 Источник: Интерфакс

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил важность работы службы участковых уполномоченных полиции, заявил о важности укрепления данных подразделений.

"Хочу отметить, что служба участковых уполномоченных занимает особое место в системе министерства внутренних дел. Ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости органов внутренних дел. Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление", - сказал Колокольцев в среду, открывая заседание Общественного совета при МВД РФ.



По его словам, участковые "вносят основной вклад в профилактику правонарушений".



Министр отметил, что только в первом полугодии текущего года благодаря работе участковых удалось почти на 9% сократить бытовые преступления.

