14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства РФ.

"Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно, по многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идет о подготовке важных законопроектов или других решений. Оправдания обычно традиционные: сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и другие причины. Понятно, что расхождения в позициях могут быть, это нормально, но для того, чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять усилия", - сказал он на совещании, посвященном исполнению этих поручений.

