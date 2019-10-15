Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства
14:12 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на неисполнение значительного числа поручений президента и правительства РФ.
"Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно, по многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идет о подготовке важных законопроектов или других решений. Оправдания обычно традиционные: сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и другие причины. Понятно, что расхождения в позициях могут быть, это нормально, но для того, чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять усилия", - сказал он на совещании, посвященном исполнению этих поручений.
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