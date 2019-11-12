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Покинувший Боливию экс-президент Моралес добрался до Мексики

21:31 12.11.2019 Источник: Интерфакс

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес во вторник прибыл в Мексику, где ему было предоставлено убежище, сообщают мексиканские СМИ.

Кроме него в самолете Gulfstream G 550 Вооруженных сил Мексики, который приземлился на военной части международного аэропорта мексиканской столицы Мехико, находятся его дочь Эвалис, бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа-Линера и бывший министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо.

Перед вылетом из Боливии Эво Моралес заявил, что покидает страну, но намерен вернуться "с большей силой и энергией".

"Сестры и братья, я направляюсь в Мексику благодаря правительству этого братского народа, которое предоставило нам убежище, чтобы сберечь наши жизни. Мне больно покидать страну по политическим причинам, но я всегда буду в курсе. Скоро я вернусь с большей силой и энергией", - написал Моралес в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Мексика положительно ответила на запрос подавшего в отставку с поста президента Боливии Моралеса о предоставлении ему убежища.

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