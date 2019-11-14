Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы - Франс Пресс

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Боливии во главе с исполняющим обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Об этом со ссылкой на министра связи Роксану Лисаррагу сообщило в четверг агентство Франс Пресс.

По его сведениям, правительство Аньес заявило о признании "президента Хуана Гуайдо".



Ранее Гуайдо признал второго вице-спикера Палаты сенаторов Аньес в качестве и. о. президента Боливии.

