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Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы - Франс Пресс

17:40 14.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Боливии во главе с исполняющим обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Об этом со ссылкой на министра связи Роксану Лисаррагу сообщило в четверг агентство Франс Пресс.

По его сведениям, правительство Аньес заявило о признании "президента Хуана Гуайдо".

Ранее Гуайдо признал второго вице-спикера Палаты сенаторов Аньес в качестве и. о. президента Боливии.

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