В Москве 19 ноября сохранится плюсовая температура воздуха
07:26 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, преимущественно без осадков ожидается 19 ноября в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве от 3 до 5 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Скорость восточного ветра днем не превысит 10 м/с, ночью порывы юго-восточного ветра достигнут 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 760 мм ртутного столба.
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