Комитет ООН принял резолюцию с призывом к США устранить визовые проблемы дипломатов РФ
22:40 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестой комитет Генассамблеи ООН в среду принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования, передает корреспондент ТАСС.
"[Генассамблея] рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов <…> и делать это своевременно, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов - приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН", - говорится в принятом документе.
Авторами документа выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. В декабре он будет рассмотрен всей Генассамблеей, результаты голосования которой обычно схожи с позицией комитета.
НОВОСТИ
- 22:00 20.11.2019
- Частные клиники Самарской области не смогут делать аборты - СМИ
- 21:20 20.11.2019
- В 2020 году значительно снизится стоимость продаваемого Молдавии газа
- 20:40 20.11.2019
- В "Лиге защиты врачей" усомнились в пользе доплат за выявление рака
- 20:00 20.11.2019
- В сербской спецслужбе подтвердили подлинность видео встречи офицера с разведчиком РФ
- 19:20 20.11.2019
- Украина введет ограничения на импорт вагонов из РФ
- 18:50 20.11.2019
- Заммэра Ефимов рассказал, какие изменения в налоговом законодательстве одобрены Мосгордумой в первом чтении
- 18:40 20.11.2019
- Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности для незаконных коллекторов
- 18:37 20.11.2019
- Первое отделение медико-социальной реабилитации детей открылось в Москве
- 18:00 20.11.2019
- США и Израиль использовали в своих интересах отдельные группы протестующих в Иране - Рухани
- 17:32 20.11.2019
- Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать