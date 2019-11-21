Во время испытаний взорвалась опытная ракета компании SpaceX

11:32 Источник: Эхо Москвы

Опытная ракета компании SpaceX взорвалась во время испытаний. ЧП произошло накануне во время опытов по максимальному заполнению топливных баков космического корабля криогенной жидкостью. Комментируя произошедшее, производитель отметил, что целью испытания было максимальное повышение давление в системах, поэтому врыв нельзя было назвать полностью неожиданным. Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров. Предполагается, что авария затормозит программу Starship. Эхо Москвы