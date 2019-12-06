Суд приговорил фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова к году колонии
13:05 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Тверской суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Павлу Новикову, который ранее признал свою вину в нападении на полицейского.
При этом Тверской суд приговорил к году колонии Никиту Чирцова. Его признали виновным в применении насилия сотруднику Росгвардии. Эхо Москвы
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