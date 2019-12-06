0
0
123
НОВОСТИ

Суд приговорил фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова к году колонии

13:05 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Тверской суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Павлу Новикову, который ранее признал свою вину в нападении на полицейского.

При этом Тверской суд приговорил к году колонии Никиту Чирцова. Его признали виновным в применении насилия сотруднику Росгвардии.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 06.12.2019
Большинство украинцев считает, что ради мира Киев должен идти на некоторые компромиссы
0
42
14:00 06.12.2019
Китай осуществил то, что не смог сделать СССР - Зюганов
0
68
13:32 06.12.2019
Госдолг Украины сократился до 60% от ВВП
0
133
13:20 06.12.2019
Бурджанадзе извинилась за антироссийский скандал, случившийся летом в Грузии
0
135
13:00 06.12.2019
В Греции объявили персоной нон грата посла Ливии
0
143
12:32 06.12.2019
"Морской старт" перебазируют в Россию к весне
0
188
12:20 06.12.2019
Егора Жукова не будут отчислять из ВШЭ
0
201
12:05 06.12.2019
Казахстанцам не нужно делать трагедию из заявлений МИД Украины - советник президента
0
242
12:00 06.12.2019
Живого кота и канареек нашли под завалами дома, где взорвался газ, под Белгородом
0
202
11:32 06.12.2019
Урожай зерна в РФ в 2019 г. достиг 120 млн т - предварительные данные Минсельхоза
0
234

Возврат к списку