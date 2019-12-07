0
0
0
НОВОСТИ

На юго-востоке Мексики найдено крупное месторождение нефти

09:30 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны. Об этом сообщил в пятницу президенту латиноамериканского государства Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору генеральный директор предприятия Октавио Ромеро Оропеса.

"Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные, вероятные и возможные запасы - прим. ТАСС)", - цитирует Оропесу на своем сайте газета "Универсаль". Pemex назвала это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 07.12.2019
Во Флориде задержаны шесть саудовцев в связи с убийством на авиабазе
0
71
09:00 07.12.2019
В России повысилась смертность от отравления алкоголем
0
75
22:45 06.12.2019
Париж: Из-за забастовки транспортников образовалось огромные пробки и таксисты подняли цену
0
654
22:15 06.12.2019
Вице-президент ВФЛА, Юрий Борзаковский, подал в отставку
0
656
21:45 06.12.2019
В случае невыполнения всех требований США откажутся от сделки с Китаем - Белый дом
0
856
21:15 06.12.2019
Анонимное сообщение об угрозе взрыва в МГУ оказалось ложным
0
672
20:45 06.12.2019
МИД РФ назвал новые санкции США очередной пропагандистской атакой против России
0
679
20:15 06.12.2019
Более 90 опасных исламистов высланы из ФРГ с конца 2016 года - СМИ
0
689
19:45 06.12.2019
Из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва из здания МГУ эвакуированы около 1500 человек
0
745
19:15 06.12.2019
Библиотека Национальной академии наук Украины уничтожена при пожаре в Одесском колледже
0
735

Возврат к списку