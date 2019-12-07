На юго-востоке Мексики найдено крупное месторождение нефти
09:30 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны. Об этом сообщил в пятницу президенту латиноамериканского государства Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору генеральный директор предприятия Октавио Ромеро Оропеса.
"Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные, вероятные и возможные запасы - прим. ТАСС)", - цитирует Оропесу на своем сайте газета "Универсаль". Pemex назвала это открытие самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года.
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