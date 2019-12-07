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Бурджанадзе: Политики России хотят улучшения грузино-российских отношений

18:43 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает позитивным и плодотворным свой четырехдневный визит в Москву.

"Я очень позитивно оцениваю свой визит в Москву. На всех встречах, которые были анонсированы и проводились мною в Москве, можно было узнать, что политики России хотят улучшения грузино-российских отношений. К примеру, на всех встречах я ставила вопрос освобождения Важи Гаприндашвили (врача, задержанного в Южной Осетии - прим. ТАСС) и встречала не только человеческое, но и политическое понимание, и все отмечали, что этот человек должен быть освобожден. Они (представители власти РФ - прим. ТАСС) также дали обещание, что посодействуют этому", - сообщила Бурджанадзе в субботу корр. ТАСС об итогах своего визита.

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