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Чтобы противостоять санкциям, Иран уменьшил зависит от нефти - Роухани

12:15 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект бюджета Ирана на следующий год значительно меньше зависит от нефтяных поступлений, что позволит Тегерану противостоять санкционному давлению Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Главная задача в том, что наш новый бюджет должен выдержать санкционное давление", - приводит его слова пресс- служба президента. Роухани отметил, что "бюджетный план следующего года в значительной степени не зависит от санкций".

Ситуация в экономике Ирана обострилась после одностороннего выход США из ядерной сделки в мае 2018 года и возвращения санкций в отношении Тегерана. На фоне сокращения бюджетных поступлений от продажи экспорта нефти иранские власти 15 ноября приняли решение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. Кроме того, были введены специальные квоты - по 60 литров бензина на человека в месяц по цене 15 тыс. риалов ($0,1).


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