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Онищенко заявил, что в РФ не хватает сырья для отечественного вина

11:00 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Онищенко заявил об отсутствии в России сырья для отечественного вина. Об этом бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Нашего вина нет, мы всего ничего производим винограда. Остальное мы завозим. Все наши бренды, тот же Абрау Дюрсо, казалось бы, российское игристое вино. Там на четверть даже нет того объёма винограда, объём которого выпускается этого вина, так называемого шампанского. Всё остальное завозится из-за рубежа, так называемая субстанция».

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