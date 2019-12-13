С сегодняшнего дня ужесточаются санкции за задержки выплат зарплаты
12:32 13.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Санкции за задержки выплат по зарплатам ужесточаются с сегодняшнего дня.Поправки в кодекс действительно могут упростить процесс получения положенных по закону денег, — сказал «Эху Москвы» юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
Он добавил, что сейчас необходимо обращать внимание на то, не будет ли злоупотреблений новыми правилами. Он отметил, что сейчас не совсем понятно, какое наказание грозит сотрудникам ГИТ за намеренно неправомерное решение.
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