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НОВОСТИ

Завершен первый этап строительства высокотехнологичного ЭкоТехноПарка «Калуга»

18:23 13.12.2019

Процесс строительства ЭкоТехноПарка «Калуга» активно идет, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже завершился первый этап реализации проекта. Как отметил градоначальник, выполнены очистные сооружения, создана система экомониторинга воздуха и земли, которая будет действовать в постоянном режиме.

ЭкоТехноПарк "Калуга" сможет принимать для твердые коммунальные отходы IV класса (малоопасные) и V класса (практически неопасные). Отходы I-III класса опасности сюда поставлять не планируют.

Чтобы уменьшить влияние комплекса на окружающую среду, площадки размещения неутилизируемых остатков (карты) защищаются тремя слоями геосинтетических материалов: бентонитовыми матами, геосинтетической мембраной и матом 3D. Автоматизированная система экологического мониторинга дает возможность в режиме реального времени получать сведения о состоянии окружающей среды.

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