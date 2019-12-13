Завершен первый этап строительства высокотехнологичного ЭкоТехноПарка «Калуга»

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Процесс строительства ЭкоТехноПарка «Калуга» активно идет, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже завершился первый этап реализации проекта. Как отметил градоначальник, выполнены очистные сооружения, создана система экомониторинга воздуха и земли, которая будет действовать в постоянном режиме.

ЭкоТехноПарк "Калуга" сможет принимать для твердые коммунальные отходы IV класса (малоопасные) и V класса (практически неопасные). Отходы I-III класса опасности сюда поставлять не планируют.

Чтобы уменьшить влияние комплекса на окружающую среду, площадки размещения неутилизируемых остатков (карты) защищаются тремя слоями геосинтетических материалов: бентонитовыми матами, геосинтетической мембраной и матом 3D. Автоматизированная система экологического мониторинга дает возможность в режиме реального времени получать сведения о состоянии окружающей среды.