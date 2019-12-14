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НОВОСТИ

За сутки уже второго журналиста НТВ не пустили на территорию Украины

16:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент телеканала НТВ Александра Тонких в субботу получила отказ во въезде на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении телеканала.

"Поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году Александра Тонких побывала в Крыму", - уточняется в сообщении на сайте телекомпании. В пятницу вечером во въезде на Украину отказали другому корреспонденту НТВ - Сергею Савину.

Ранее в субботу Госпогранслужба Украины распространила информацию о том, что не пропустила в страну российскую журналистку, так как ее сотрудники установили, что она посещала Крым. Это было признано нарушением порядка въезда на территорию, которую Киев считает оккупированной. Вместе с тем в пресс-службе ведомства имя журналистки не сообщали.

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