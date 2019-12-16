Нефть готовится к прорыву рубежа $66

08:28 Источник: REGNUM

Торги по нефти марки Brent 13 декабря завершились ростом на 0,97%. Цена повышалась до ;$65,77 за баррель на фоне достигнутого прогресса в разрешении торгового спора между США и Китаем, а также победы консерваторов на парламентских выборах в Великобритании, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Штаты заключили соглашение по первой части сделки с Китаем.