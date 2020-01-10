0
0
142
НОВОСТИ

Спецслужбы США не владели точными данными о планировавшихся Сулеймани атаках - Помпео

10:05 10.01.2020 Источник: Газета.Ru

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что спецслужбы страны не владели информацией о месте и времени атаки на страну, которую якобы планировал иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом он сказал Fox News.

Он подтвердил версию, что убитый Сулеймани планировал ряд атак на США. По его данным, генерал помышлял о кровопролитии, но Штаты не знают, когда он собирался осуществить этот план.

«Мы приняли правильное решение. Президент [Дональд Трамп] правильно ответил», — добавил Помпео.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 10.01.2020
Вымершей признана крупнейшая на данный момент пресноводная рыба
0
0
11:05 10.01.2020
Премьер-министр Румынии заявил, что российская сторона увеличила численность вооруженных сил в Черном море
0
44
11:00 10.01.2020
Версия попадания ракеты в Boeing в Иране не исключена, но не подтверждена - Зеленский
0
56
10:32 10.01.2020
В резолюции Польского сейма утверждается, что к началу войны привела политика Германии и СССР - СМИ
0
105
10:20 10.01.2020
Трамп заявил, что США защищают Европу от России
0
127
10:00 10.01.2020
Парламент Абхазии рекомендовал президенту уйти в отставку
0
138
09:32 10.01.2020
Правительство намерено штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ
0
177
09:20 10.01.2020
ЛНА отвергла предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии
0
201
09:05 10.01.2020
Boeing в Иране был сбит ракетой - Трюдо
0
250
09:00 10.01.2020
Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа относительно Ирана
0
209

Возврат к списку