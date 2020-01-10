Спецслужбы США не владели точными данными о планировавшихся Сулеймани атаках - Помпео

10:05 Источник: Газета.Ru

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что спецслужбы страны не владели информацией о месте и времени атаки на страну, которую якобы планировал иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом он сказал Fox News.

Он подтвердил версию, что убитый Сулеймани планировал ряд атак на США. По его данным, генерал помышлял о кровопролитии, но Штаты не знают, когда он собирался осуществить этот план.

«Мы приняли правильное решение. Президент [Дональд Трамп] правильно ответил», — добавил Помпео.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Газета.Ru