В 2019 году на Украину запретили ввозить свыше 150 российских изданий

13:05 Источник: Интерфакс

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2019 году отказал в ввозе страну 151 российскому изданию общим тиражом около 1млн экземпляров из-за "антиукраинского содержания".

"На основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине, в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора было отказано для 151 издания антиукраинского содержания совокупным тиражом почти 1 млн. экземпляров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Еще 2 тыс. 171 изданию отказали во ввозе из-за того, что субъекты хозяйствования не в полном объеме подали пакет документов, необходимых для получения разрешения, или же в поданных документах были найдены недостоверные сведения.