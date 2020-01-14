В 2019 году на Украину запретили ввозить свыше 150 российских изданий
13:05 14.01.2020 Источник: Интерфакс
Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2019 году отказал в ввозе страну 151 российскому изданию общим тиражом около 1млн экземпляров из-за "антиукраинского содержания".
"На основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине, в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора было отказано для 151 издания антиукраинского содержания совокупным тиражом почти 1 млн. экземпляров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Еще 2 тыс. 171 изданию отказали во ввозе из-за того, что субъекты хозяйствования не в полном объеме подали пакет документов, необходимых для получения разрешения, или же в поданных документах были найдены недостоверные сведения.
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