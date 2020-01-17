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НОВОСТИ

Московские власти напомнили организаторам о порядке проведения шествия 19 января

22:00 17.01.2020

Власти Москвы согласовали проведение шествия в память убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в центре столицы 19 января. Организаторы планируют вывести на мероприятие до 500 человек, которые пройдут по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов у д. 1 по улице Пречистенка.

Организаторов и участников шествия предупредили о необходимости придерживаться заявленной цели шествия. «В случае нарушения порядка проведения публичных мероприятий правонарушители могут быть привлечены к ответственности, установленной законом», - сообщили представители департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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