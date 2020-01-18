РФ и другие страны настояли на участии Сарраджа и Хафтара в саммите в Берлине - "Шпигель"

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа в международной конференции в Берлине изначально не планировалось, но Россия и другие страны настояли на этом, и Германия как организатор изменила свое решение. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу в журнале "Шпигель".

"То, что лидеры двух противоборствующих лагерей Ливии прибудут в Германию, изначально не было предусмотрено, но Россия и другие игроки настояли на этом", - отметило издание.