Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в настоящий момент
20:32 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ угрожает безопасности Соединенного Королевства и ее союзников. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства, распространенном в воскресенье по итогам встречи на полях конференции по Ливии в Берлине.
"Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность", - говорится в сообщении. Россия последовательно отвергала утверждения в дестабилизирующей деятельности.
Джонсон также заявил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери.
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