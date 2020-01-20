Путин предложил отменить в конституции оговорку "подряд" о сроках президентских полномочий

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ, исключающую возможность занимать должность главы государства более двух сроков. Текст документа в понедельник опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

"Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков", - говорится в законопроекте.