Путин предложил отменить в конституции оговорку "подряд" о сроках президентских полномочий
17:41 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ, исключающую возможность занимать должность главы государства более двух сроков. Текст документа в понедельник опубликован в электронной базе данных нижней палаты.
"Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков", - говорится в законопроекте.
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