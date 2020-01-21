Покупку Белоруссией норвежской нефти в Госдуме сравнили с шантажом

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме обвинили Белоруссию в шантаже после покупки норвежской нефти. Минск приобрёл в Европе партию из 80 тысяч тонн сырья.

Груз доставят в литовский порт Клайпеда 22 января, оттуда нефть по железной дороге попадёт на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал жест соседнего государства спекуляцией.

«Как указывают эксперты, эта нефть по определению дороже, чем та, которая течёт по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь. С этой точки зрения само это сообщение носит характер шантажа, желания смутить российскую сторону. На переговорах по этому вопросу мы не достигли с белорусами соглашения. Покупка небольшой партии нефти выдаётся за перспективу. Я в эту перспективу всерьёз не верю, потому что это не тот объём и не та цена, которая могла бы быть интересна для белорусов, которые желали бы из покупки нефти извлекать сверхприбыль, если Россия будет продолжать идти им на встречу в сохранении той маржи, которую они на это получали».

Затулин подчеркнул, что не видит будущего у энергетического сотрудничества между Белоруссией и Норвегией.

«Серьёзных перспектив ухода от закупки российской нефти у Белоруссии нет. Российская нефть дешевле. Всё, за что борется Белоруссия — это за право спекулировать нашей нефтью и получать на этом свою маржу. То есть отнимать маржу у наших экспортёров нефти и присваивать её себе. Они борются за то, чтобы сохранить доходы, в данном случае неправедно ими наживаемые».

Ранее Минск пытался договориться с Москвой о поставках российской нефти после 1 января 2020 года. В итоге 31 декабря 2019 года президент Александр Лукашенко распорядился искать сырьё в другом месте.