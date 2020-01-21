В Думе предлагают законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии
17:40 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила разработать законопроект, который бы запрещал публичные высказывания и публикации, приравнивающие действия советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
"Вы прекрасно понимаете, какие [сейчас царят] настроения в Европе, особенно [они] исходят сейчас от Польши. С какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу Победу дезавуировать", - сказала она на заседании комитета во вторник. Ранее Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе.
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