0
0
65
НОВОСТИ

Дипломатические отношения с Кубой приостановлены временным правительством Боливии

19:45 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические связи с Кубой из-за ее "враждебного отношения" к южноамериканской республике. Об этом заявило в пятницу боливийское министерство иностранных дел.

"МИД сообщает гражданам и международному сообществу, что принял решение приостановить дипломатические отношения с Кубой с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 24.01.2020
США перебросили на базу в Индийском океане уже шесть стратегических бомбардировщиков B-52H
0
50
11:32 24.01.2020
СМИ назвали слабое место США в возможном военном конфликте в Евразии
0
87
12:00 23.01.2020
До 450 боевиков атаковали войска Сирии в Идлибе при поддержке танков и БМП - Минобороны РФ
0
138
08:35 23.01.2020
ИГ может восстановить свои силы, если коалиция уйдет из Ирака - командующий
0
132
10:20 22.01.2020
В Минобороны сообщили время на защиту Москвы от ракетного удара
0
172
10:00 21.01.2020
Столтенберг сообщил о беспилотниках НАТО, способных заглянуть вглубь РФ
0
204
11:20 20.01.2020
Поставка Россией комплексов ПВО "Панцирь-С1" в Сербию начнется в конце февраля - источник
0
201
09:05 20.01.2020
Американские солдаты заблокировали путь российских военных в Сирии - СМИ
0
248
13:00 18.01.2020
США не удается ускорить разработку гиперзвукового оружия
0
253
09:00 17.01.2020
В США сообщили о наличии пострадавших военнослужащих при ударе Ирана по авиабазе в Ираке
0
304

Возврат к списку