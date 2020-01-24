Дипломатические отношения с Кубой приостановлены временным правительством Боливии

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временное правительство Боливии приняло решение приостановить дипломатические связи с Кубой из-за ее "враждебного отношения" к южноамериканской республике. Об этом заявило в пятницу боливийское министерство иностранных дел.

"МИД сообщает гражданам и международному сообществу, что принял решение приостановить дипломатические отношения с Кубой с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.