Через неделю Помпео посетит с визитом Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
20:45 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео с 30 января по 4 февраля посетит с визитом Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
30 января госсекретарь прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны. 1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.
После этого глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в министерской встрече в формате "C5+1".
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