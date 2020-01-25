0
0
55
НОВОСТИ

МИД РФ отреагировал на высылку двух российских дипломатов из Болгарии

15:30 25.01.2020 Источник: Интерфакс

В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.

24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии. "Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было", - говорится в комментарии МИД, размещенном в субботу на сайте ведомства..

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", - подчеркивается в комментарии.

Накануне вечером стало известно, что российские дипломаты, объявленные болгарской стороной "персона нон-грата", должны будут покинуть Софию в течение 48 часов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:50 25.01.2020
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
0
66
15:10 25.01.2020
О своем уходе Сурков сам сообщил Чеснакову
0
123
14:52 25.01.2020
Качиньский: России тоже следовало бы заплатить за ущерб во время Второй мировой
0
167
13:10 25.01.2020
МИД Ирана обвинил власти США в нарушении прав человека
0
263
12:45 25.01.2020
Человек, который по ошибке сбил украинский "Боинг" в Иране, сидит в тюрьме - СМИ
0
293
12:15 25.01.2020
Песков: Никаких указов об отставке Суркова нет
0
334
12:00 25.01.2020
Пентагон заключил контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием
0
350
11:00 25.01.2020
Случаев "Уханьской" пневмонии в России не зафиксировано - Роспотребнадзор
0
377
10:30 25.01.2020
Владислав Сурков ушел с государственной службы - СМИ
0
456
10:15 25.01.2020
Погода 25 января: Синоптики прогнозируют небольшой "плюс" и мокрый снег
0
411

Возврат к списку