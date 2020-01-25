МИД РФ отреагировал на высылку двух российских дипломатов из Болгарии
15:30 25.01.2020 Источник: Интерфакс
В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.
24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии. "Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было", - говорится в комментарии МИД, размещенном в субботу на сайте ведомства..
"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", - подчеркивается в комментарии.
Накануне вечером стало известно, что российские дипломаты, объявленные болгарской стороной "персона нон-грата", должны будут покинуть Софию в течение 48 часов.
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