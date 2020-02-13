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Путин согласился с рядом предложенных поправок к Конституции РФ

17:12 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает правильным зафиксировать понятие брака, как союз мужчины и женщины. При этом он призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

"Позволю с вами немножко подискутировать, пополимизировать, - обратился глава государства к депутату Ольге Баталиной, которая на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. - А если это не полная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому".

Путин заверил, что пока он остается главой государства в России не появится понятие "родитель 1" и "родитель 2". "Что касается "родителя номер 1" и "родителя номер 2", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет "папа" и "мама", - заверил российский лидер.

Путин также назвал хорошей идею закрепить в конституции статус России как страны - победительницы во Второй мировой войне. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.

С соответствующей инициативой на заседании рабочей группы выступил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он обратил внимание, что в конституциях многих государств преамбула "используется для того, чтобы зафиксировать многие базовые ценностные ориентиры страны и нации". "Мне представляется важным закрепить в преамбуле статус России как державы - победительницы во Второй мировой войне", - предложил он.

"Нужно ли это в конституции отмечать, и если нужно, то где - это нужно просто подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая", - сказал Путин.

Кроме того президент согласился с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

"Идея сама по себе мне нравится, - сказал Путин. - Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом".

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