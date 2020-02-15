Биатлонисты Устюгов и Слепцова воспользуются правом оспорить дисквалификацию за допинг
13:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, дисквалифицированные на два года за нарушение антидопинговых правил, оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
"У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом", - сказал Драчев.
34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.
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