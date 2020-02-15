0
0
108
НОВОСТИ

Биатлонисты Устюгов и Слепцова воспользуются правом оспорить дисквалификацию за допинг

13:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, дисквалифицированные на два года за нарушение антидопинговых правил, оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом", - сказал Драчев.

34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 15.02.2020
На "Инициативы трех морей" США готовы выделить до 1 млрд долларов - Помпео
0
52
12:45 15.02.2020
Американских граждан эвакуируют с лайнера помещенного в карантин - Посольство США
0
145
12:15 15.02.2020
Мюнхен: Зеленский и глава МВФ обсудили состояние украинской экономики
0
194
11:45 15.02.2020
Из-за коронавируса в Китае почти на 80% упала загруженность скоростных автотрасс
0
217
11:15 15.02.2020
Признан виновным в допинге и лишен олимпийского золото российский биатлонист Устюгов
0
256
10:45 15.02.2020
До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд
0
278
10:15 15.02.2020
Новую программу глубоководных исследований Байкала готовят ученые в Иркутске
0
336
09:50 15.02.2020
Минздрав Японии решило попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа
0
381
09:40 15.02.2020
Уже 122 мили стены возведено на границе США и Мексики - Трамп
0
399
09:30 15.02.2020
Из-за плохой погоды перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink
0
384

Возврат к списку