Сын Чаушеску ходатайствует о предоставлении ему статуса потерпевшей стороны - СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын бывшего президента Румынии Николае Чаушеску (1918-1989), казненного по приговору революционного трибунала 25 декабря 1989 года, Валентин в качестве "потерпевшей стороны" подал гражданский иск в рамках проходящего в Высоком кассационном суде процесса по делу румынской революции. Об этом сообщила во вторник газета "Адевэрул".

Близкие к процессу источники заявили изданию, что Валентин Чаушеску направил в суд ряд документов, в которых демонстрирует, что является наследником Николае и Елены Чаушеску, которых называет "потерпевшей стороной".

Источник напоминает, что всего более 50 человек ходатайствовали о предоставлении им статуса потерпевшей стороны в этом процессе. По его мнению, вмешательство Валентина Чаушеску в процесс по делу революции связано с утверждениями прокуроров о том, что обвиняемые (экс- президент Ион Илиеску, бывший заместитель премьер-министра Джелу Войкан Войкулеску и экс-командующий ВВС Иосиф Рус) "создали условия для осуждения и казни президентской четы Чаушеску в результате симулированного судебного процесса".

Следующее заседание предварительных слушаний по делу румынской революции 1989 года назначено на 21 февраля.

Единственный оставшийся в живых ребенок Николае и Елены Чаушеску, 72-летний Валентин ныне является пенсионером и живет в Бухаресте. В 1980-е годы он пользовался популярностью в Румынии, так как поддерживал румынскую футбольную команду "Стяуа", выигравшую в 1986 году Кубок европейских чемпионов, а в 1987 году - Суперкубок Европы. Валентин не участвовал в политической деятельности и держался в тени.