На проведение голосования по поправкам к Конституции направлено почти 15 млрд рублей

16:32 Источник: Эхо Москвы

На проведение голосования по поправкам к Конституции из бюджета направлено почти 15 миллиардов рублей. Как сообщил зампред ЦИКа России Николай Булаев, средства уже поступили в Центризбирком.

Общероссийское голосование по изменению в основной закон было предложено провести 22 апреля. Президент эту инициативу поддержал. Эхо Москвы