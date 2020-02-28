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На проведение голосования по поправкам к Конституции направлено почти 15 млрд рублей

16:32 28.02.2020 Источник: Эхо Москвы

На проведение голосования по поправкам к Конституции из бюджета направлено почти 15 миллиардов рублей. Как сообщил зампред ЦИКа России Николай Булаев, средства уже поступили в Центризбирком.

Общероссийское голосование по изменению в основной закон было предложено провести 22 апреля. Президент эту инициативу поддержал.  Эхо Москвы

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