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Президент внес в Думу поправки к законопроекту об изменениях в конституции - Володин

17:00 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в конституцию, они занимают 24 страницы. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах", - сказал он перед заседанием Совета Госдумы. Спикер при этом не стал раскрывать их содержание.

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