Президент внес в Думу поправки к законопроекту об изменениях в конституции - Володин
17:00 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в конституцию, они занимают 24 страницы. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах", - сказал он перед заседанием Совета Госдумы. Спикер при этом не стал раскрывать их содержание.
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