Объем электропотребления в РФ остался таким же, как и до самоизоляции россиян - Минэнерго

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики РФ не наблюдает увеличения потребления электроэнергии с переходом россиян на самоизоляцию и удаленный режим работы. Об этом заявил в четверг замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом электропотребление осталось на том же уровне, что было до [начала самоизоляции]", - сказал он.