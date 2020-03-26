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Объем электропотребления в РФ остался таким же, как и до самоизоляции россиян - Минэнерго

11:32 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики РФ не наблюдает увеличения потребления электроэнергии с переходом россиян на самоизоляцию и удаленный режим работы. Об этом заявил в четверг замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом электропотребление осталось на том же уровне, что было до [начала самоизоляции]", - сказал он.

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