Объем электропотребления в РФ остался таким же, как и до самоизоляции россиян - Минэнерго
11:32 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики РФ не наблюдает увеличения потребления электроэнергии с переходом россиян на самоизоляцию и удаленный режим работы. Об этом заявил в четверг замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в интервью телеканалу "Россия-24".
"В целом электропотребление осталось на том же уровне, что было до [начала самоизоляции]", - сказал он.
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