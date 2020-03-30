Медведев посоветовал быть готовыми к разным сценариям и не исключил жестких мер

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил принятия более жестких мер, если ситуация с коронавирусом в РФ будет развиваться по негативному сценарию.

"Мы должны быть готовы к разным сценариям ее [ситуации с распространением коронавируса] развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений", - заявил он в обращении к гражданам России, опубликованном на его страницах в соцсетях.



