Совладельцу "Зимней вишни" предъявлено обвинение в даче взятки
10:05 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрагированному на прошлой неделе в Россию. Об этом журналистам сообщила во среду официальный представитель СК Светлана Петренко.
У Вишневского после экстрадиции из Польши был взят тест на наличие коронавируса. "После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - сказала она. Вишневский допрошен в присутствии защитника.
НОВОСТИ
- 10:32 01.04.2020
- Роспотребнадзор предписал всем гражданам соблюдать дистанцию не менее одного метра
- 10:27 01.04.2020
- Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве
- 10:20 01.04.2020
- В мире число зараженных коронавирусом превысило 750 тысяч
- 10:03 01.04.2020
- В Москве выписали из больницы еще 45 выздоровевших от коронавируса
- 10:00 01.04.2020
- Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%
- 09:54 01.04.2020
- МКБ предоставил более 8 млрд рублей крупнейшей золотодобывающей компании РФ
- 09:32 01.04.2020
- В марте рубль пережил наихудшее падение с января 2015 года
- 09:20 01.04.2020
- В Саратовской области будет введен пропускной режим
- 09:05 01.04.2020
- Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с РФ и Саудовской Аравией
- 09:00 01.04.2020
- Более 1000 россиян вывезли из Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать