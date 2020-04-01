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НОВОСТИ

Совладельцу "Зимней вишни" предъявлено обвинение в даче взятки

10:05 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрагированному на прошлой неделе в Россию. Об этом журналистам сообщила во среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

У Вишневского после экстрадиции из Польши был взят тест на наличие коронавируса. "После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - сказала она. Вишневский допрошен в присутствии защитника.

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