Росатом займется стерилизацией медицинских масок
11:22 02.04.2020
Компания "Стерион", входящая в контур управления АО "Русатом Хэлскеа" - интегратора госкорпорации Росатома в области радиационных технологий в медицине и промышленности, займется стерилизацией более 58 млн медицинских масок. Соответствующий контракт заключен с компанией "Дельрус", осуществляющей поставки масок в российские медицинские учреждения.
Маски необходимо стерилизовать до использования в связи с тем, что их внутренние поверхности контактируют со слизистыми оболочками человека. На оборудовании АО "Стерион" уже обработана первая партия продукции в количестве 92 тыс. масок. Предприятие экстренно переведено c двухсменного на трехсменный (круглосуточный) режим работы, что позволит обрабатывать до 10 млн масок в неделю.
Стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий, что особенно важно в условиях нынешней пандемии, подчеркнул генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
В ближайшие дни к работе по стерилизации подключится АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова", которое также входит в контур управления АО "Русатом Хэлскеа". На его базе планируется стерилизовать до 3 млн масок в неделю, сообщил генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов. "Также к работе уже привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий", - добавил он.
Компания "Стерион" расположена в подмосковном Лыткарино на производственной площадке одного из научно-исследовательских институтов Росатома - АО «НИИП». Оказывает услуги по стерилизации продукции медицинского назначения и является оператором специализированного центра санитарной обработки. Применяемый метод позволяет безопасно проводить стерилизацию, не распаковывать продукцию, ранее упакованную производителями в картонную транспортную тару. В центре стерилизуют перевязочные материалы, вату, одноразовое белье и другую продукцию.
Владимир Полканов
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