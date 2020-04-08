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Взносы в бюджет ВОЗ со стороны США могут быть приостановлены - Трамп

07:50 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Об этом в ходе брифинга для журналистов в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Первоначально американский президент заявлял о решительном намерении прекратить финансирование ВОЗ со стороны Соединенных Штатов: "ВОЗ получает от США большие объемы средств. <...> Мы собираемся приостановить [выделение] денег, которые мы тратим на ВОЗ".

Однако уже через несколько минут Трамп скорректировал собственное высказывание. На уточняющий вопрос, считает ли он, что сейчас подходящее время для подобных действий, Трамп ответил, что, "возможно, нет". "Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить [такую возможность]", - сказал хозяин Белого дома. А на замечание одного из журналистов, что американский лидер ранее в ходе того же брифинга говорил о намерении приостановить перечисление средств, президент ответил: "Нет, не говорил, я сказал, что мы изучим, что мы исследуем, <...> мы рассмотрим прекращение финансирования".

В ходе своего выступления президент США вновь обрушился на организацию с критикой. "Они (представители ВОЗ - прим. ТАСС) критиковали введенный мной запрет на въезд в США [иностранцев из стран, где зафиксированы крупные очаги коронавируса]. <...> Они ошибались. Они ошибались насчет многих вещей. <...> Они, кажется, очень концентрируются на Китае", - добавил Трамп.

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