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Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за прогулку с ребенком

10:32 09.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребёнком. Такое решение принял Ленинский районный суд города. Как сообщили в региональном управлении МВД, накануне полицейские остановили 38-летнего мужчину во дворе дома на Лермонтовском проспекте. Нарушитель гулял с ребёнком на детской площадке.

Детские площадки включены в перечень объектов, запрещённых для посещения с 28 марта по 30 апреля согласно постановлению правительства Петербурга по борьбе с коронавирусной инфекцией.  Говорит Москва

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