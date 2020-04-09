Ранее судимый украинец признался в поджоге травы в чернобыльской зоне отчуждения
11:20 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Правоохранители задержали молодого мужчину, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.
При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.
"Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву", - говорится в сообщении.
В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", - подытожили в полиции.
Сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами, сообщила в четверг утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
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