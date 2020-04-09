0
0
124
НОВОСТИ

Ранее судимый украинец признался в поджоге травы в чернобыльской зоне отчуждения

11:20 09.04.2020 Источник: Интерфакс

Правоохранители задержали молодого мужчину, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.

"Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву", - говорится в сообщении.

В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", - подытожили в полиции.

Сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами, сообщила в четверг утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 09.04.2020
Цена нефти Brent превысила $34 за баррель
0
20
12:05 09.04.2020
Корабль "Союз МС-16" с новым экипажем МКС успешно выведен на орбиту
0
61
12:00 09.04.2020
Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч
0
67
11:32 09.04.2020
Мэр Варшавы заявил, что власти Польши занижают число умерших из-за коронавируса
0
114
11:25 09.04.2020
Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов
0
134
11:15 09.04.2020
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом
0
137
11:05 09.04.2020
Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%
0
142
11:05 09.04.2020
УЕФА может сократить число городов чемпионата Европы 2020 года - СМИ
0
141
11:00 09.04.2020
Роспотребнадзор заявил, что значительного роста внебольничных пневмоний в России нет
0
146
10:40 09.04.2020
В Москве создан клинический комитет из главврачей коронавирусных стационаров
0
192

Возврат к списку