Ранее судимый украинец признался в поджоге травы в чернобыльской зоне отчуждения

11:20 Источник: Интерфакс

Правоохранители задержали молодого мужчину, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

При проведении неотложных следственных действий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС.

"Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву", - говорится в сообщении.

В результате пожара возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности на общей площади 5 га территории Котовского лесничества.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", - подытожили в полиции.

Сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельными очагами, сообщила в четверг утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.