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НОВОСТИ

Депутат ГД предложил дать медикам дополнительный отпуск после пандемии

14:00 10.04.2020

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск медперсоналу, занятому лечением пациентов с коронавирусом. Копия письма парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.

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