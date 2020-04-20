Суд смягчил наказание активисту Котову по "дадинской статье" до 1,5 лет колонии
17:40 20.04.2020 Источник: Интерфакс
Мосгорсуд смягчил наказание активисту Константину Котову, осужденному ранее на четыре года колонии по так называемой "дадинской статье".
"Приговор Тверского суда Москвы от 5 сентября 2019 года в отношении Котова отменить, апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично. Признать Котова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в решении суда.
Именно на такой мере наказания для Котова в апелляционной инстанции настаивала сторона гособвинения. Защита просила Мосгорсуд отменить приговор и прекратить преследование активиста.
После апелляционного приговора Мосгорсуда в колонии Котову остается провести порядка восьми месяцев.
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