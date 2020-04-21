США проверяют разведданные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына - CNN
10:05 21.04.2020 Источник: Газета.Ru
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник.
Телеканал отмечает, что США изучают информацию о том, что здоровью Ким Чен Ына угрожает «серьезная опасность после операции».
В свою очередь южнокорейское издание Daily NK, которое цитирует своего источника в Северной Корее, передает, что Ким Чен Ын в данный момент проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. По данным источника, глава КНДР в настоящее время находится на своей даче в районе гор Мёхянсан в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна, где восстанавливается.
НОВОСТИ
- 10:20 21.04.2020
- Депутат предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
- 10:00 21.04.2020
- У берегов Африки пираты захватили судно, на котором могут быть россияне
- 09:32 21.04.2020
- Оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию
- 09:20 21.04.2020
- В РФ увеличилось количество ИП, прекративших деятельность
- 09:05 21.04.2020
- Цена на российскую нефть достигла отрицательных значений
- 09:00 21.04.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 апреля
- 08:50 21.04.2020
- Трамп хочет временно приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса
- 08:40 21.04.2020
- За общедоступность будущей вакцины от коронавируса выступили все страны ООН
- 08:20 21.04.2020
- Опрос: Почти половина россиян считает, отношения мировых держав после пандемии обострятся
- 08:10 21.04.2020
- Режим общенационального карантина в Колумбии будет продлен до 11 мая - президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать