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НОВОСТИ

Более трети россиян считают чрезмерными ограничительные меры, введенные в связи с covid-19 - опрос

10:00 29.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Более трети россиян считают чрезмерными ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией. При этом, 65% населения поддержали бы введение жесткого карантина. Это показывает опрос исследовательского цента Romir по заказу Фонда развития гражданского общества. Согласно исследованию, распространение коронавируса в стране и мире волнует подавляющее большинство россиян — 78%.  Эхо Москвы

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