В Петербурге на трассе уронили танк - СМИ
14:00 15.05.2020 Источник: Lenta.ru
На трассе в Петербурге уронили танк: машина съехала с трала при резком повороте на дороге. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале в пятницу, 15 мая. Инцидент произошел перед развязкой Волхонского шоссе и КАД. Пострадавших нет, конструктивные элементы дороги повреждены не были.
После ДТП была частично ограничена пропускная способность дороги.
Похожий случай произошел в августе 2018 года в Курске, когда прошедший войну Т-34 опрокинули на военном параде. Боевая машина упала с погрузчика. В результате случившегося никто не пострадал. В сентябре 2014-го в Омске при перевозке упал и перевернулся танк Т-72. В июле 2013 года во время транспортировки танк упал на дорогу в Казани, аналогичный случай произошел в сентябре 2010 года в Подмосковье. Lenta.Ru
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